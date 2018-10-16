11:32 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Во Львове перевозчики требуют поднять цену проезда в маршрутках

Во Львове перевозчики в маршрутках требуют поднять тариф на проезд.

Во Львове перевозчики требуют поднять цену проезда в маршрутках

По их мнению на сегодняшний день стоимость проезда должна составлять 6,5 гривен. Как сказано в заявлении Ассоциации пассажирских перевозчиков Львовской области, опубликованном во вторник, 16 октября, автотранспортные предприятия уже отправили в городскую раду свои расчеты.

Они требуют срочно обработать и начать процедуру пересмотра тарифов.

Согласно заявлению, если городской голова Львова не предпримет никаких мер, то "транспортники будут вынуждены сокращать режим работы утром и вечером".

По мнению перевозчиков сегодня расчетный тариф составляет более девяти гривен при условии 100%-го возмещения за перевозку льготных категорий пассажиров, поскольку цена на топливо возросла до 30-35 гривен за литр.

Напомним, в декабре 2017 года Львовская городская рада повысила тариф на проезд в маршрутках до пяти гривен.

Как сообщал УРА-Информ, с 14 июля 2018 года в Киеве повысили цены на проезд в подземном общественном транспорте до восьми гривен за поездку. Для постоянных пользователей со специальной пластиковой картой метрополитена проезд подняли до 6,30 гривен, а при пополнении карты на 50 поездок - до 6,50 гривен.


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