В Украине опять выросли депозитные ставки - ФОТО

Подобная информация была получена в ходе исследования актуальных депозитных программ в украинских банках.

Средние ставки по депозитам в гривне увеличились. Гривневые вклады периодом до месяца выросли на 0,75 пункта и составляет 7,23% годовых. Бессрочные сбережения не изменились в цене и по-прежнему предлагают 7,76% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах синхронно подорожали на периоды до полугода и более полугода. Вклады сроком более года возросли в цене на 0,02 пункта и предлагают 2,85% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро максимально выросли в цене на период от 3 до 6 месяцев. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,01 пункта и предлагают 1,02% годовых.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в сентябре текущего года объем депозитов в гривне и иностранной валюте в украинских банках увеличился.