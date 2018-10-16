Киевские застройщики поднимут цены на жилье

Об этом сообщает директор департамента продаж и маркетинга ХК «Киевгорстрой» Татьяна Маркова.

Строители хором твердят о повышении себестоимости строительства. Первое, что упоминают — это значительный рост цен на стройматериалы за последний год, приводя в пример подорожания лишь по нескольким позициям:



кирпич — на 45%;

арматура — на 40%,

щебень — на 20%.



Причем стройматериалы продолжат дорожать по мере роста курса доллара, тарифов на электроэнергию и газ, стоимости горючего.

У застройщиков денег действительно впритык — новоселы чувствуют это на себе все чаще. Когда компании буквально по копейкам собирают средства, чтобы достроить каждый новый дом, и все чаще срывают сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Тем не менее новостройки раскупают — в этом уверяют строительные компании.Застройщики говорят, что оба вида покупок развиваются параллельно: инвестиционные приобретения чаще всего делают под дальнейшую аренду, на которой люди планируют зарабатывать годами, а покупки под заселение все чаще происходят в рассрочку. На предложения откликаются не только киевляне, но и покупатели с периферии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фонд госимущества ударил по карманам "серых" оценщиков, создав специальную программу.