12:55 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Президент поделился планами относительно строительства хранилищ боеприпасов

В Украине построят 136 хранилищ боеприпасов за 34-36 месяцев. И в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию 15 хранилищ защищенного типа для Вооруженных сил.

Президент поделился планами относительно строительства хранилищ боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба Президента в Facebook.

Сегодня, 12 октября, Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Хмельницкую область. В ходе поездки он проинспектировал ход строительства арсенала для хранения боеприпасов. Учитывая состояние нынешних арсеналов для хранения боеприпасов, Президент распорядился обустроить ряд новых. В частности, восемь новых хранилищ будет построено на территории Хмельницкой области, несколько хранилищ в Цветохе (недалеко от Хмельницкой АЭС), а также на складах в Калиновке и Богдановке.

Ожидается, что новые хранилища будут иметь эффективную защиту от человеческого фактора и гарантировать качественное хранение боеприпасов. Защита подразумевает проверку охранников, контроль всех систем видеонаблюдения с хранением данных в защищенном командном пункте, невозможность попасть на территорию складов любых лиц без соответствующей авторизации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Минобороны Источник">строит 15 новых хранилищ боеприпасов по стандартам НАТО.


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