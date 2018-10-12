15:26 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" осуществляет поставки газа "Киевтеплоэнерго"

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины с сегодняшнего дня, 12 октября, возобновила поставки голубого топлива коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отметим, что компании договорились подписать договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденном Хозяйственным судом города Киева.

Кроме того, согласно подписанному документу, Киевтеплоэнерго будет получать газ на льготных условиях. Они будут распространятся на поставку тепла и тепловую энергию для население и других защищенных потребителей.

Также, с подписанием договора Нафтогаз предоставил Киевтеплоэнерго номинации на вторую декаду октября.

Поэтому Киевтеплоэнерго имеет возможность возобновить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления.


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