07:45 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Монетизация субсидий будет проходить в три этапа - Минэкономики

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2019 году будет проходить в три этапа.

Монетизация субсидий будет проходить в три этапа - Минэкономики

В проекте госбюджета на эти цели предусмотрено 55,1 миллиардов гривен. Эти деньги получат местным бюджетам на предоставление субсидий.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующее решение Кабинет министров принял в четверг, 11 октября, на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации субсидий.

По данным ведомства первый этап должен начаться 1 января. Он будет касаться граждан, которые обратились за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации будут привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме, - пояснили в министерстве, добавив, что

Минсоцполитики и Минрегионстрой также должны разработать механизм, по которому субсидия будет перечисляться на личные счета граждан в банках "с возможностью использования только для оплаты жилищно-коммунальных услуг".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, раннее в Кабмине заявили, что с 1 января 2019 года монетизацию субсидий правительство намерено провести для домохозяйств, которые будут обращаться за субсидиями с новым пакетом документов. Это, по предварительным подсчетам, около 100-150 тысяч домохозяйств.


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