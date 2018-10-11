12:45 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Новый парк на Троещине обошелся КГГА в 48 миллионов

В столичном районе Троещина открыли первую часть отремонтированного парка площадью 9,5 га, который расположен между проспектами Маяковского и улицей Бальзака. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Новый парк на Троещине обошелся КГГА в 48 миллионов

Отмечается, что столичные спецслужбы в порядок привели 2,3 га территории зеленой зоны. Здесь установили современные лавочки, урны для мусора, навигационные указатели. Парк оборудован оросительной системой и энергосберегающим LED-освещением. Здесь появились дорожки, вымощенные плиткой, и велодорожки.

Кроме того, в планах строительство детских площадок, площадок для занятий спортом и уютная беседка.

Столичной власти ремонт парка с водными объектами обошелся в 48 млн грн. Местные жители рассказывают, что раньше здесь были непролазные заросли. Коммунальщики расчистили территорию, выровняли ландшафт и пересадили часть деревьев. Вторую часть планируют открыть в следующем году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичная власть дала распоряжение компании "Киевавтодор" спроектировать новую велосипедную дорожку, длиной почти в пять километров.


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