Новый парк на Троещине обошелся КГГА в 48 миллионов

Отмечается, что столичные спецслужбы в порядок привели 2,3 га территории зеленой зоны. Здесь установили современные лавочки, урны для мусора, навигационные указатели. Парк оборудован оросительной системой и энергосберегающим LED-освещением. Здесь появились дорожки, вымощенные плиткой, и велодорожки.

Кроме того, в планах строительство детских площадок, площадок для занятий спортом и уютная беседка.

Столичной власти ремонт парка с водными объектами обошелся в 48 млн грн. Местные жители рассказывают, что раньше здесь были непролазные заросли. Коммунальщики расчистили территорию, выровняли ландшафт и пересадили часть деревьев. Вторую часть планируют открыть в следующем году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичная власть дала распоряжение компании "Киевавтодор" спроектировать новую велосипедную дорожку, длиной почти в пять километров.