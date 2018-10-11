13:38 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киевский метрополитен объявил очередной тендер

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен"  объявило тендер на закупку электроэнергии, которая должна быть поставлена в 2019 году.

Киевский метрополитен объявил очередной тендер

Соответствующая информация появилась на сайте ProZorro.

Электроэнергия  должна поставляться по 82 точкам соединения напряжением 10 кВ и 5 точкам по 0,4 кВ. Всего должно быть поставлено 227,653 млн кВт-ч электроэнергии. Предложения на тендер принимаются до 5 ноября, а сам аукцион стоит ожидать 11 декабря.

Киевский метрополитен имеет три линии общей протяженностью почти 70 километров c 52 станциями, шесть из которых пересадочные. По подсчетам местных работников, на перевозку одного пассажира тратится электроэнергия приблизительно на сумму в одну гривну. 

К слову, недавно метрополитен объявил о приобретении турникетов, которые позволят оплачивать проезд банковской или любой другой бесконтактной карты. Два из них будут установлены на станции "Олимпийская" и по одному на "Демеевской", "Площади Льва Толстого", "Васильковской", "Дворце спорта" и "Лукьяновской".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", строительство метро на Виноградарь в очередной раз отложили.


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