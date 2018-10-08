Украина вновь импортирует газ из Словакии

Украинские газовые компании возобновили поставку голубого топлива по словацкому маршруту, который был приостановлен с 2 по 6 октября в связи с плановым ремонтом на этом направлении. Об этом свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.
Таким образом, с сегодняшнего дня поставка газа составила 23,6 млн куб. м, что чуть ниже среднесуточного импорта на протяжении сентября.
Известно, что по словацкому маршруту проводился плановый ремонт газопровода Долина-Ужгород-Госграница, в частности, на компрессорных станциях Долина, Росош, КС-1 и КС-2 Ужгород.
В этом году Украине удалось сократить импорт природного газа на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 8,1 млрд куб. м.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины постановил продлить действие специальных обязательств (ПСО) для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".