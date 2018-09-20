23:47 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Расходы на субсидии в Украине снизились в 4,3 раза - Госстат

За последние восемь месяцев текущего года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 761,1 миллиона гривен.

Расходы на субсидии в Украине снизились в 4,3 раза - Госстат

Это в 4,3 раза или на два миллиарда 478,5 миллионов гривен ниже показателя января-августа 2017 года. Такие данные в четверг, 20 сентября, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, с начала года субсидии назначены двум миллионам 947,4 тысячас семей, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в августе-2018 сократился на 37,3% по сравнению с августом-2017 и составил 96,5 гривен.

При этом в августе субсидии получали 2 438,2 тысяч домохозяйств, что на 11,7% больше, чем в июле.

Госстат также напоминает, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 980,1 миллионов гривен, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год


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