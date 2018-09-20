Порошенко призывает бизнес повышать зарплаты своим сотрудникам

Работодатели должны быть конкурентоспособными по рынку заработной платы. Украина становится частью единого европейского рынка труда и тут тоже никуда не деться от конкуренции, - заявил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что для ускорения украинской экономики необходимы инвестиции и создание новых рабочих мест.

В рейтинге Всемирного банка Doing business Украина за пять лет поднялась на шестьдесят одну строчку. Только за год мы с вами приняли законы, которые непосредственным образом влияют на улучшение инвестиционного климата: о приватизации, наконец отменили печально валютный декрет, которому было уже 25 лет, приняли закон о валюте, об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, создали единое окно на таможне. Обеспечено макрофинансовую стабилизацию и точный выход Украины из зоны риска по дефолту", - напомнил Порошенко, добавив, что эксперты оценивают экономический эффект от изменений в законодательстве в рамках борьбы с коррупцией в шесть миллиардов долларов ежегодно.

При этом президент усомнился в возможности создания рынка земли в Украине в ближайшее время. Хоть это и является обязательством Украины перед Европейским судом по правам человека, напомнил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко пообещал, что финансирование армии в следующем году будет увеличено почти втрое. Уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания были сделаны необходимые поручения Кабинету министров, - пояснил президент.