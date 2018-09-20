13:59 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призывает бизнес повышать зарплаты своим сотрудникам

Президент Петр Порошенко призвал работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

Порошенко призывает бизнес повышать зарплаты своим сотрудникам

Работодатели должны быть конкурентоспособными по рынку заработной платы. Украина становится частью единого европейского рынка труда и тут тоже никуда не деться от конкуренции, - заявил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что для ускорения украинской экономики необходимы инвестиции и создание новых рабочих мест.

В рейтинге Всемирного банка Doing business Украина за пять лет поднялась на шестьдесят одну строчку. Только за год мы с вами приняли законы, которые непосредственным образом влияют на улучшение инвестиционного климата: о приватизации, наконец отменили печально валютный декрет, которому было уже 25 лет, приняли закон о валюте, об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, создали единое окно на таможне. Обеспечено макрофинансовую стабилизацию и точный выход Украины из зоны риска по дефолту", - напомнил Порошенко, добавив, что эксперты оценивают экономический эффект от изменений в законодательстве в рамках борьбы с коррупцией в шесть миллиардов долларов ежегодно.

При этом президент усомнился в возможности создания рынка земли в Украине в ближайшее время. Хоть это и является обязательством Украины перед Европейским судом по правам человека, напомнил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко пообещал, что финансирование армии в следующем году будет увеличено почти втрое. Уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания были сделаны необходимые поручения Кабинету министров, - пояснил президент.


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