Местные бюджеты будут получать 13% акциза с горючего - Минфин

Таким образом, местные бюджеты во втором полугодии текущего года будут автоматически получать 13,44% этого налога. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято правительством накануне и оно меняет порядок зачисления в 218 году в общий фонд бюджетов местного самоуправления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию нашей страны топлива.

Минфин также отмечает, что это решение позволит увеличить финансирование местных бюджетов во втором полугодии текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение января-августа текущего года доходы местных бюджетов выросли до 148,7 миллиардов гривен. При этом прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 23,1%, или 27,9 миллиардов гривен. Об этом в четверг, 6 сентября, рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.