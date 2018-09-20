12:35 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Местные бюджеты будут получать 13% акциза с горючего - Минфин

Кабинет министров Украины распорядился отдавать местным бюджетам 13,4% акциза с горючего.

Местные бюджеты будут получать 13% акциза с горючего - Минфин

Таким образом, местные бюджеты во втором полугодии текущего года будут автоматически получать 13,44% этого налога. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято правительством накануне и оно меняет порядок зачисления в 218 году в общий фонд бюджетов местного самоуправления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию нашей страны топлива.

Минфин также отмечает, что это решение позволит увеличить финансирование местных бюджетов во втором полугодии текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение января-августа текущего года доходы местных бюджетов выросли до 148,7 миллиардов гривен. При этом прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 23,1%, или 27,9 миллиардов гривен. Об этом в четверг, 6 сентября, рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.


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