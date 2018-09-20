Стало известно, какой будет цена импортного газа для Украины

В свою очередь, цена поставленного Украиной газа за прошлый месяц составила почти 300 долларов, за тысячу кубометров.

Известно, что продавцами газа стали почти 12 стран Европы. Наибольшие поставки обеспечивали фирмы из Швейцарии, Германии, Польши. Как утверждают в ведомстве, газ в страну-агрессора Россию не поставлялся.

Добавим, что украинцы ожидают очередного повышения цен на газ, и какими они будут все зависит от того какими будут поставки газа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компания "ДТЭК Нафтогаз" имеет планы до 2022 года, увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до двух млрд кубометров. Как утверждает гендиректор компании Максим Тимченко, в течении нескольких лет возможно достичь такого прогресса.