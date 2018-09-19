Украинцы на первое полугодие задекларировали четыре триллионов гривен доходов

Это на 20%, или на 669,3 миллиарда гривен больше чем в прошлом году. Такие данные в среду, 19 сентября, опубликовала Государственная фискальная служба.

Так, по результатам поданных деклараций по налогу на прибыль сумма положительного объекта налогообложения составила 264 миллиардов гривен, из которой определены к уплате 22,2 миллиардов гривен налога на прибыль.

В первом полугодии субъекты хозяйствования подали 26,7 тысяч деклараций по налогу на прибыль, что на 15,2%, или на 3,5 тысяч больше соответствующий показатель прошлого года.

При этом из этих деклараций прибыльными являются 18,9 тысяч, или 70,7% от общего количества, убыточными - 7,4 тысяч, или 27,8%. В сравнении с представленными декларациями за аналогичный период 2017 года количество убыточных уменьшилось почти на 2%.

В течение января-августа 2018 году в общий фонд государственного бюджета собрано 72,5 миллиардов гривен налога на прибыль, что на 20,2% больше запланированного.

Сумма уплаченного налога выросла на на 53% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Из общей суммы собранного налога на прибыль в августе поступило 18,5 миллиардов гривен, что превышает запланированный показатель на 8,8%, или на 1,5 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 гривен и составляет 1 777 гривен.