08:32 19.09.2018 | Экономика | Новости
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Сенат США одобрил бюджета Пентагона, где предусмотрена помощь Украине

Сенат Соединенных Штатов Аменики в среду утром, 19 сентября, одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год.

Сенат США одобрил бюджета Пентагона, где предусмотрена помощь Украине

В нем, в частности, предусмотрено увеличение помощи Украине до 250 миллионов долларов. Как сообщает посольства Украины в США на своей страничке в Facebook, смета проекта "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", которые накануне был согласованный с Палатой представителей на 50 миллионов долларов превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства.

Деньги выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замене ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины, - пояснили в посольстве, добавив, что для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись Дональду Трампу.

Напомним, как сообщал УРА-Инфорим, в этом году США предоставили Украине финансовую помощь в размере около 620 миллионов долларов.


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