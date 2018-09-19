11:32 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду набрал две копейки

В обменных пунктах Украины в среду, 19 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на две копейки.

Наличный доллар в среду набрал две копейки

Наличный евро также набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,21 гривен, а евро можно купить по 33,06 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,07, продажи 28,09 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,984, продажи - 28,2101 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,10 - 32,73, продажи 32,75 - 33,79 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5116, продажи - 33,0649 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,095, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,767, продажи 4,217 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 18 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на две копейки. Наличный евро держится на уровне 33 гривен. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,19 гривен, а евро можно купить по 33,04 гривен.


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