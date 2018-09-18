09:59 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в следующем году планирует занять 123 миллиардов гривен на внешних рынках - Минфи

Министерство финансов Украины в следующем году планирует занять на внешних рынках 122,7 миллиардов гривен.

Украина в следующем году планирует занять 123 миллиардов гривен на внешних рынках - Минфи

При этом на внутреннем рынке планируется заимствовать до 202 миллиардов гривен. Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год.

Согласно документу, который Кабинет министров уже отправил в парламент на рассмотрение, финансовое ведомства страны рассчитывает разместить евробонды сроком на 5-15 лет на общую сумму 102,9 миллиардов гривен в эквиваленте. Прогнозируемая процентная ставка по таким облигациям может составит 9% годовых.

Также запланировано занять 1,47 миллиардов гривен у Международного банка реконструкции и развития и получить 18,37 миллиардов гривен макрофинансовой помощи у Евросоюза.

Вместе с тем на внутреннем рынке Минфин планирует одолжить 202 миллиардов гривен под прогнозируемую ставку 15,7% годовых. Среди прочего ведомство намерено продать трехмесячные ОВГЗ на 19 миллиардов гривен, шестимесячные - на восемь миллиардов гривен, девятимесячные - на шесть миллиардов гривен, годовые - на 10 миллиардов гривен, двухлетние - на 87,3 миллиардов гривен, трехлетние - на 58,7 миллиардов гривен и пятилетние - на 13 миллиардов гривен.

Напомним, в минувшую пятницу правительство одобрило главную финансовую смету страны.

В нем в частности, заложено рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до одного триллиона восьми миллиардов гривен. В то же время расходы составят один триллион 94 миллиардов гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УРА-Информ, для расчета показателей проекта бюджета Украины на 2019 год был выбран первый из трех вариантов сценария развития страны. Он предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 миллиардов гривен, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,4%, индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) — 110,1%.


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