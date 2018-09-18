НБУ может и дальше повышать учетную ставку

На сегодняшний день все члены комитета по монетарной политике НБУ высказались за такие действия при усилении проинфляционных рисков. Об этом в понедельник вечером, 17 сентября, сообщил регулятор на своем сайте.

Согласно сообщению, свою позиция члены комитеты аргументировали тем, что, несмотря на снижение инфляция, в последнее время начали усиливаться инфляционные риски, связанные с глобальной средой.

Это может помешать снижению инфляции в Украине в конце 2019 года, как это предусматривает текущий прогноз Нацбанка. Таким образом, считают в комитете, необходимо ужесточить монетарную политику для их нивелирования.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что, во-первых, отток капитала из стран, где рынки развиваются, вызывает девальвационное давление на их валюты, а во-вторых, растет неопределенность относительно влияния торговых конфликтов на конъюнктуру мировых товарных рынков.

Существует также вероятность ее ухудшения, что может негативно отразиться на экспортных поступлениях Украины, - пояснили в Центробанке, добавив, что особое внимание члены КМП уделили оценке влияния девальвационного давления на курс гривны относительно доллара, который наблюдался с конца июля, на будущую инфляционную динамику.

Вместе с тем члены комитета признали, что такое влияние на инфляцию в стране будет незначительным, поскольку с начала года гривна обесценилась гораздо меньше по сравнению с валютами других стран.

Таким образом, по мнению в НБУ, учитывая определенный прогресс в сотрудничестве с МВФ, повышение учетной ставки станет не снижением инфляции до целевого уровня, а защитой определенного уровня обменного курса.

Повышение учетной ставки приводит к краткосрочному улучшение показателей платежного баланса из-за увеличения притока капитала. В то же время это создает определенные риски в более длительной перспективе, поскольку повышает стоимость кредитования для экспортеров, - добавили члены КМП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 7 сентября учетная ставка НБУ составляет 18% годовых. До этого, с июля, учетная ставка Нацбанка была уровне 17,5%. Этим повышениям предшествовало "затишье", которое длилось на протяжении мая и апреля. Тогда учетная ставка была на уровне 17%. Всего, за этот год НБУ уже шесть раз повысил учетную ставку. В январе текущего года учетная ставка регулятора была на уровне 14,5% годовых.