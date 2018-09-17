10:18 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Госбюджет-2019 заложен дефицит до 2,3% ВВП

Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета Украины на 2019 год заложен дефицит 2,26% от валового внутреннего продукта.

В Госбюджет-2019 заложен дефицит до 2,3% ВВП

Об этом она сказала в кулуарах 15-го форума YES.

Как утверждает руководитель Минфина, от приватизации в государственный бюджет было заложено поступления в объеме 17 млрд грн. Кроме того, ожидаются как заимствования от международных наших партнеров, так и рыночные заимствования.

Добавим, что правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1 трлн 8,3 млрд грн и расходами 1 млрд 94 млрд грн. Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. 


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