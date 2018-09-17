Украинцы смогут наблюдать за госбюджетом

Отмечается, что с помощью модуля можно будет увидеть основные показатели исполнения бюджета за 2018: структуру доходов и расходов, а также уровень выполнения бюджета. Вся информация представлена ​​в формате open data и обновляется ежемесячно.

Макарова утверждает, что на портале можно увидеть сколько средств ушло на образование, оборону, медицину, общегосударственные функции.

Однако, для полной реализации этого проекта потребуется два года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания. Как отмечают в министерстве, новая редакция разработана на фундаменте украинского правописной традиции с учетом новейших языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.