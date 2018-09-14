08:21 14.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, что может позитивно повлиять на цену газа

Председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев рассказал, что если с украинского природного рынка забрать ненужных посредников между "Нафтогазом" и населением, этот рынок станет намного чище и, возможно, это позитивно повлияет на те же цены на газ для населения.

Стало известно, что может позитивно повлиять на цену газа

Об это он сообщил во время после круглого стола "Энергетическая безопасность Украины: домашняя работа или продукт международного сотрудничества?" в Верховной Раде, 13 сентября.

Также Коболев утверждает, что "Нафтогаз" готов к отопительному сезону. В хранилищах уже больше 15 млрд кубометров газа. Предполагается, что по запасам, результаты будут соответствовать прошлогодним.

Однако, председатель "Нафтогаза" не стал рассказывать, на сколько в самое ближайшее время могут повыситься цены на газ для населения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компани "ДТЭК Нафтогаз" имеет планы до 2022 года, увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до двух млрд кубометров. Как утверждает гендиректор компании Максим Тимченко, в течении нескольких лет возможно достичь такого прогресса.


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