Стало известно, что может позитивно повлиять на цену газа

Об это он сообщил во время после круглого стола "Энергетическая безопасность Украины: домашняя работа или продукт международного сотрудничества?" в Верховной Раде, 13 сентября.

Также Коболев утверждает, что "Нафтогаз" готов к отопительному сезону. В хранилищах уже больше 15 млрд кубометров газа. Предполагается, что по запасам, результаты будут соответствовать прошлогодним.

Однако, председатель "Нафтогаза" не стал рассказывать, на сколько в самое ближайшее время могут повыситься цены на газ для населения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компани "ДТЭК Нафтогаз" имеет планы до 2022 года, увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до двух млрд кубометров. Как утверждает гендиректор компании Максим Тимченко, в течении нескольких лет возможно достичь такого прогресса.