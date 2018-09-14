С 15 сентября в Украине водка и вино уже будут стоить дороже

Согласно принятому документу, цены на алкогольную продукцию в стране вырастут, но не значительно. Как пояснил журналистам директор Информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский, согласно статистике, в июле цена бутылки водки в Украине составила 84 гривны.

Уже завтра цены вырастут примерно до 90 гривен за бутылку. При этом на коньяк "трехзвездочный" минимальные розничные цены составят 128,3 гривны , "четырехзвездочный" - 139,3 гривны, а "пятизвездочный" - 151,7 гривны за бутылку 0,5 литра.

Минимальные цены на вина виноградные также вырастут с 37 гривен до 42 гривен. Так на крепленые вина и вермуты цена поднимутся с 45 до 49 гривен, а игристые вина - с 79,19 до 89 гривен.

Кроме того, минимальные цены на сидр, пери, напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 29,8 гривен.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. При этом в пояснительной записке сказано, что такое решение принято в связи с подорожанием компонентов производства: цены на спирт, тару, комплектующие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет Министров Украины в среду, 5 сентября, повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Соответствующее постановление правительства принято на заседании.