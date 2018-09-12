Гройсман обещает выделить на ремонт дорог еще 56 миллиардов гривен

Из них на местные дороги правительство выделит 17 миллиардов гривен. Об этом в среду, 12 сентября, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что будет требовать за каждую гривну отчитаться перед гражданами.

Напомним, общий объем выделенных средств на дорожные работы в 2018 году составил 47 миллиардов гривен, из них 11,5 миллиардов гривен направлены на местные и коммунальные дороги.

Как сообщал УРА-Информ, в июле в "Укравтодоре" назвали области с наихудшими дорогами государственного значения. В частности, на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях. В прошлом году за государственные средства было отремонтировано 1,5% дорог общей сети.