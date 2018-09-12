12:59 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман обещает выделить на ремонт дорог еще 56 миллиардов гривен

Кабинет министров Украины намерен в 2019 году выделить на дорожные работы 56 миллиардов гривен.

Гройсман обещает выделить на ремонт дорог еще 56 миллиардов гривен

Из них на местные дороги правительство выделит 17 миллиардов гривен. Об этом в среду, 12 сентября, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что будет требовать за каждую гривну отчитаться перед гражданами.

Напомним, общий объем выделенных средств на дорожные работы в 2018 году составил 47 миллиардов гривен, из них 11,5 миллиардов гривен направлены на местные и коммунальные дороги.

Как сообщал УРА-Информ, в июле в "Укравтодоре" назвали области с наихудшими дорогами государственного значения. В частности, на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях. В прошлом году за государственные средства было отремонтировано 1,5% дорог общей сети.


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