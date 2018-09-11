Стало известно, где украинцы могут докупить стаж

По ее словам, такая процедура проходит в два этапа. Для начала необходимо внести сразу всю сумму за весь период или же заключить договор минимум на год и вносить средства, после чего получать стаж постепенно.

Если человек знает, сколько ему не хватает стажа для выхода на пенсию, может оформить выплаты на определенный период, так дешевле, чем докупить весь необходимый стаж единоразово, разьяснила Вовкогон.

Добавим, что узнать точное количество стажа можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда или на сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Отмечается, что с первого июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия.