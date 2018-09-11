ГФС сообщила об изменения в возмещение НДС дипломатам

Как сообщила во вторник, 11 сентября, пресс-служба Государственной фискальной службы, сегодня вступили в силу изменения в Порядок освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке и ввозу на таможенную территорию Украины товаров и услуг, предусмотренных для собственных нужд дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине, а также для использования лицами из числа дипломатического персонала дипломатических миссий и членами их семей, проживающих вместе с ними.

Таким образом, изменения предусматривают:

усовершенствование формы заявления о возмещении сумм НДС дипломатическим миссиям, лицам из числа дипломатического персонала и членам их семей, что в свою очередь дает возможность дипломатическим миссиям получать исчерпывающую информацию о возмещении НДС по каждому поданному в территориальный орган ГФС документу (налоговой накладной);

установление исчерпывающего перечня причин, на основании которых ГФС может отказать в возмещении НДС;

определение порядка обмена информацией между МИД и ГФС относительно льгот, установленных международными договорами Украины.

В ГФС также добавили, что заявление о возмещении сумм НДС дипломатическим миссиям, лицам из числа дипломатического персонала и членам их семей по новой форме подается с 4 сентября 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала текущего года бизнесу было возмещено на 9,3% больше НДС. Такие данные в понедельник, 10 сентября, опубликовала Государственная фискальная служба. По данным ведомства в течение января-августа текущего года налогоплательщикам возмещено 85,2 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость.