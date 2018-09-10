20:58 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" считает целесообразным продажу 49% ГТС для гарантий сохранения транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена продать 49% акций оператора украинской газотранспортной системы.

В компании считают целесообразной продажу международному партнеру для гарантирования сохранения доходов от транзита газа на нынешнем уровне и после 2019 года, когда закончится действие контракта на транзит газа между НАКом и компанией российским "Газпром".

Как сказано в письме "Нафтогаза", направленном в понедельник, 10 сентября, премьер-министру Владимиру Гройсману, стоимость всего пакета акций, по оценке авторитетной международной компании, составляет около 14 миллиардов долларов.

Украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно семь миллиардов долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне, - уверены в "Нафтогазе".

В связи с этим руководство компании просит премьера вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны изложенные выше стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение по применению мер для их урегулирования, - говорится в письме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина, Россия и Европейский Союз намерены провести следующие трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы 12-13 сентября в Брюсселе.


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