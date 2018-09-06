Цена нефти Brent торгуется выше 77 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 11:53 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,29 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,05% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть эталонных марок растут на данных о сокращении товарных запасов нефти в США. Согласно отчету Министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей. В то же время аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение восьми месяцев текущего года средняя цена российской нефти марки Urals составила 69,73 долларов за баррель. В прошлом году за этот период стоимость фьючерсов на нефть составляли 50,09 долларов за баррель, таким образом, в 2018 году нефть увеличилась на 39%.