11:59 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет Украины в августе недовыполнен по доходам на 2,9%

Доходы государственного бюджета Украины в августе 2018 года составили 93,96 миллиардов гривен.

Госбюджет Украины в августе недовыполнен по доходам на 2,9%

Это на 2,79 миллиардов гривен или 2,9% меньше планового показателя. Такие данные во вторник, 4 сентября, опубликовала Государственная казначейская служба Украины.

По данным ведомства, по сравнению с августом 2017 года бюджетные поступления возросли на 14,09 миллиардов гривен, или на 17,6%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 85,09 миллиардов гривен, что на 3,4% меньше плана и на 16,6% превышает показатель годичной давности.

В целом по итогам восьми месяцев 2018 года доходы госбюджета составили 607,47 миллиардов гривен, отставание от плановых показателей – 3%, а по сравнению с восемью месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 15,1%.

Поступления в общий фонд за январь-август-2018 составили 551,58 миллиардов гривен, что на 3% ниже плана, но на 19,8% лучше показателя января-августа-2017.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что одной из причин невыполнении плата стало поступление от Национального банка 6,61 миллиардов гривен вместо запланированных 12,55 миллиардов гривен. Это связано с тем, что государственный бюджет на 2018 года предусматривает поступление от НБУ 50,549 миллиардов гривен, что на 13,9% превышает показатель госбюджета-2017, тогда как чистая прибыль центробанка за прошлый год составила 44,6 млрд грн. В начала августа НБУ сообщил, что перечислило последний транш из этой суммы в госказну.

В свою очередь налоговые поступления за восемь месяцев 2018 года принесли бюджету 261,05 миллиардов гривен, что на 3,08 миллиардов гривен, или на 1,2% больше запланированного, тогда как таможенные поступления составили 209,58 миллиардов гривен, не дотянув 4,04 миллиардов гривен, или 1,9% до плана. По сравнению с восемью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 17,3%, таможенные – на 11,1%.

В августе поступления по налогам составили 45,08 миллиардов гривен, что на 1,6% выше ожидаемого уровня и на 8,8% лучше августа-2017. Таможенные поступления за августа на 3,3% превысили запланированный уровень, достигнув 30,39 млрд грн и превысив августа прошлого год на 17,8%.

В целом августовский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 2,3%. Поступления составили 75,47 миллиардов гривен, что лучше показателя августа-2017 на 8,22миллиардов гривен , или 12,2%.

В Госказначействе также уточнили, что за восемь месяцев этого года НДС был возмещен на суму 85,16 миллиардов гривен, что на 9,3% превышает показатель за январь-август 2017 года. В том числе августовское возмещение составило 9,99 миллиардов гривен по сравнению с 10,72 миллиардов гривен в июле этого года и 9,61 миллиардов гривен в августе прошлого.

Доходы местных бюджетов в августе 2018 года составили 22,55 миллиардов гривен, а это на 15,4% больше прошлогодний показатель, а в целом за восемь месяцев местные бюджеты получили 155,01 миллиардов гривен, что на 15,6% больше восьми месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса в августе-2018 увеличились к августу-2017 на 25,8% - до 18,3 миллиардов гривен, а за восемь месяцев – на 27,3%, до 145,12 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост дефицита текущего счета в июле был временными факторами. На сегодняшний день дефицит текущего счета увеличился до 1,1 миллиардов долларов в июле и 1,7 миллиардов долларов за семь месяцев текущего года. Это является следствие действия преимущественно временных факторов, из-за которых темпы роста экспорта остались почти на уровне предыдущего месяца, тогда как рост импорта ускорился.


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