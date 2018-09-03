11:19 03.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Экологическая деятельность более не является роскошью для бизнеса", — Л. Циганок

Не все украинские предприятия готовы к зеленым изменениям. Однако соблюдение экологических норм – неизбежно для бизнеса, поскольку является одним из ключевых составляющих развития – рассказала в интервью телеканалу "Первый Деловой" координатор проекта "ЭКОтрансформация-2018" и шеф-редактор журнала "Экология предприятия" Людмила Циганок. 

Эксклюзив:

Она добавила, что все больше украинских компаний начинают осознавать важность экологической политики. 

последние годы бизнес понял, что экологическая деятельность – это не роскошь, как это воспринималось ранее. Это – инструмент для развития самого предприятия. Без этого невозможно развитие, выход на международную арену. Т.е. это потребность времени. Поэтому важно, чтобы тут не все начиналось с экономики… Также мы говорим о соблюдении норм действующего законодательства. Украинское экологическое законодательство – не худшее в мире. В этом направлении хочется отметить позитивную динамику в органах государственной власти, которая внедряет необходимые нормы законодательства, чтобы заставить бизнес работать экологично. Это стимулирует", — заявила Л. Циганок.


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