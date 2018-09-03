Эксклюзив: "Экологическая деятельность более не является роскошью для бизнеса", — Л. Циганок

Она добавила, что все больше украинских компаний начинают осознавать важность экологической политики.

"В последние годы бизнес понял, что экологическая деятельность – это не роскошь, как это воспринималось ранее. Это – инструмент для развития самого предприятия. Без этого невозможно развитие, выход на международную арену. Т.е. это потребность времени. Поэтому важно, чтобы тут не все начиналось с экономики… Также мы говорим о соблюдении норм действующего законодательства. Украинское экологическое законодательство – не худшее в мире. В этом направлении хочется отметить позитивную динамику в органах государственной власти, которая внедряет необходимые нормы законодательства, чтобы заставить бизнес работать экологично. Это стимулирует", — заявила Л. Циганок.