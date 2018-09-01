Украинская экономика продолжает интегрироваться в европейские рынки

С начала 2018 года импорт товаров из стран ЕС увеличился на 12 процентов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно опубликованной информации, общая стоимость прироста торгового сальдо составила 10768,9 млн долларов. За последние шесть месяцев доля европейских товаров на отечественных рынках выросла до 41 процента.
Наибольшим спросом пользуются механические и электрические машины - 22,3 процента от общего объема импорта, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 19,2 процента, минеральные продукты - 11,0 процента, товары агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 10,7 процента, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 10 процентов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов.