23:00 01.09.2018 | Экономика | Новости
100202639:roman

Италия может оказаться на грани дефолта

Итальянский госдолг достиг исторического максимума, страна очень близка к финансовому коллапсу. Об этом свидетельствуют данные Международного рейтингового агентства Fitch. 

Италия может оказаться на грани дефолта

Согласно опубликованной информации, политические распри внутри страну стали антистиммулов для присвоение стране статуса "ВВВ", то есть "очень критичный".

Fitch отмечает, что разногласия внутри правительства и высокая стоимость его обещаний не способствуют достижению заявленной цели снижения внешней задолженности. В итоге, вероятно, что ближе к концу 2018 года сформированное в июне правительство Италии в составе партий “Движение "5 звезд" и "Лига" проработает весь пятилетний мандат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза.


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