Италия может оказаться на грани дефолта

Согласно опубликованной информации, политические распри внутри страну стали антистиммулов для присвоение стране статуса "ВВВ", то есть "очень критичный".

Fitch отмечает, что разногласия внутри правительства и высокая стоимость его обещаний не способствуют достижению заявленной цели снижения внешней задолженности. В итоге, вероятно, что ближе к концу 2018 года сформированное в июне правительство Италии в составе партий “Движение "5 звезд" и "Лига" проработает весь пятилетний мандат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза.