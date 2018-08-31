Украинцы начали рассплачиваться за коммуналку

Как сообщил Госстат, данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным ведомства, в июле украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,7 млрд грн, что составило 117,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией население заплатило 2,8 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Киеве и Харьковской области. Самый низкий уровень оплаты – в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

Как сообщал "УРА-Информ", стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой. По сравнению с Европой в Украине самые низкие цены на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседях.