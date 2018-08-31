18:56 31.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202587:roman_z

Украинцы начали рассплачиваться за коммуналку

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле этого года сократилась на 1,4% по сравнению к июню и составила 34,8 млрд грн.

Украинцы начали рассплачиваться за коммуналку

Как сообщил Госстат, данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным ведомства, в июле украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,7 млрд грн, что составило 117,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией население заплатило 2,8 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Киеве и Харьковской области. Самый низкий уровень оплаты – в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

Как сообщал "УРА-Информ", стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой. По сравнению с Европой в Украине самые низкие цены на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседях.


Поделиться
Читайте также:
 
Центральный рынок Киева начнет принимать криптовалюту В Киеве назревают пробки на мосту Метро Из Крыма начали массово выгонять украинцев Украина начала продавать больше гороха
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив