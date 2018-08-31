Наличный доллар в пятницу немного снизился

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,37 гривен, а евро можно купить по 33,22 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,25, продажи 28,25 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,1120, продажи - 28,3773 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,40 - 32,85, продажи - 32,85 - 33,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5965, продажи - 33,2247 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,050 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,770, продажи 4,217 гривен за 10 рублей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 30 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 17 копеек. Наличный евро набрал более девяти копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 28,30 гривен, а евро можно было купить по 33,10 гривен.