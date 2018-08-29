15:49 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин дал денег на горячую воду в Киеве

В среду, 29 августа, Кабмин на своем заседании дал поручение Минфину выделить киевским властям целевую субвенцию в размере 729 миллионов гривен.

Кабмин дал денег на горячую воду в Киеве

Это позволит "Киевтеплоэнерго" подписать договор на поставки газа с "Нафтогазом".

Отмечается, что субвенция необходима для сбалансирования дебиторской и кредиторской задолженности новосозданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое стало правопреемником долгов "Киевэнерго".

Как сообщал "УРА-Информ", мителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал". Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго".


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