Кабмин дал денег на горячую воду в Киеве

Это позволит "Киевтеплоэнерго" подписать договор на поставки газа с "Нафтогазом".

Отмечается, что субвенция необходима для сбалансирования дебиторской и кредиторской задолженности новосозданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое стало правопреемником долгов "Киевэнерго".

Как сообщал "УРА-Информ", мителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал". Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго".