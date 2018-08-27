11:15 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202223:Polishuk

Наличный доллар в понедельник еще немного снизился

В обменных пунктах Украины в понедельник, 27 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки.

Наличный доллар в понедельник еще немного снизился

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,96 гривен, а евро можно купить по 32,49 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,20 - 27,85, продажи 27,84 - 28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6697, продажи - 27,9850 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,80 - 32,21, продажи - 32,05 - 32,97 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,8246, продажи - 32,4948 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,050, продажи - 4,040 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,693, продажи 4,198 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 27 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2785,3197 грн;

100 евро - 3225,1217 грн.


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