16:07 30.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине исчезнут эко- и био- магазины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым установлены требования к органическому производству и маркировке такой продукции.

В Украине исчезнут эко- и био- магазины, - Порошенко

Он приводит в порядок законодательную базу Украины и ЕС. Также документ установит основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке продукции.

Ранее Парламент принял закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции", согласно которому должны изменить маркировку органики.

После вступления в силу нового закона "эко", "био" и "органик-" магазины будут вынуждены переименоваться.

Как сообщал "УРА-Информ", с целью повышения качества пищевых продуктов и повышения борьбы с мошенничеством в сфере продовольствия, Европейская комиссия открывает "Центр знаний". Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.


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