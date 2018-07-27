В США обещают до ноября ввести новые санкции против России

Это произойдет еще до проведения в США промежуточных выборов в Конгресс. В этом уверен сенатор-республиканец, глава комитета Сената по внешним делам Боб Коркер.

Как сообщил политик журналиста в четверг вечером, 26 июля, на запланированных в Конгрессе слушаниях по введению санкций против Российской Федерации будет принята соответствующая норма.

Я уверен, что в ближайшие пару месяцев это будет принято. Если говорить о выборах, то введение санкций, вероятно, должно произойти до первого вторника ноября, - пояснил Коркер, добавив, что 6 ноября назначены выборы в конгресс США.

Коркер также подчеркнул, что на слушаниях по антироссийских санкциях в комитете по внешним делам Сената обсудят возможное влияние США через санкции на различные секторы экономики России и попытаются помочь американским властям "подобрать подходы к суверенному долгу и другим сферам" российской экономики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 июля сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов.