10:35 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ФГВФЛ распродает бриллиантовые колье, серьги и кольца

Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал на 1 августа в системе ProZorro аукцион.

ФГВФЛ распродает бриллиантовые колье, серьги и кольца

Фонд намерен продать сразу 27 аукционов, лотами на которых станут ювелирные изделия - бриллиантовые кольца и браслеты, ожерелье с сапфиром и так далее.

Общая стоимость выставленных на продажу украшений более 2,2 миллиона гривен. Цена изделий варьируется от шести до 346 тысяч гривен.

Как сказано в сообщении, опубликованном в системе публичных закупок ProZorroна в среду,25 июля, самым дорогим лотом стало золотое кольцо с бриллиантами, начальной стоимостью 376,8 тысяч гривен и весом 4,1 грамма (кольцо изготовлено из золота 750 пробы и инкрустировано 116 бриллиантами суммарно 3,16 карата).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в понедельник, 22 июля, объявил тендер на закупку электромобилей. Общая сумма покупки составит 2,8 миллиона гривен. Как сказано в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, тендер объявлен на закупку трех электрических транспортных средств марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 года выпуска.


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