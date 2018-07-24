21:15 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы в июне продали валюты больше, чем купили

В июне текущего года украинцы купили у банков валюту в эквиваленте на сумму 679,1 миллионов долларов.

Украинцы в июне продали валюты больше, чем купили

Вместе с тем продали валюты на сумму в 947,8 миллионов долларов. Такие данные во вторник, 24 июля, опубликовал Национальный банк Украины.

Таким образом, по данным регулятора, чистая продажа валюты украинцами в июне составила 268,7 миллионов долларов по сравнению с 350,6 миллионами долларов в мае и 234,7 миллионов долларов в апреле этого года и 338,6 миллионами долларов в июне прошлого года.

Объем покупки валюты в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 6,1%, продажи - на 11,7%, однако по сравнению с июнем 2017 года покупка увеличилась на 57%, продажа – на 22,9%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили 500,6 миллионов долларов, а продали - 743,9 миллионов долларов.

В целом за первое полугодие 2018 года продажа валюты превысила ее покупку на 1,235 миллиардов долларов, тогда как за первое полугодие 2017 года - на 1,474 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару. Регулятор осовременил источники данных, используемых для его расчета и приблизил время его обнародования. Как сказано в сообщении НБУ, опубликованном во вторник, 24 июля, на сайте, официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и с Нацбанком.


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