НБУ будет по новому рассчитывать официальный курс доллара

Регулятор осовременил источники данных, используемых для его расчета и приблизил время его обнародования. Как сказано в сообщении НБУ, опубликованном во вторник, 24 июля, на сайте, официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и с Нацбанком.

По мнению регулятора, новая методика предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки является не репрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару США.

Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%.

Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на два стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Теперь официальный курс будет обнародоваться на сайте Нацбанка до 16 часов, то есть на два часа раньше чем сейчас. К этому времени официальный курс гривны к доллару рассчитывается как средневзвешенное значение по всем приведенным выше межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (также известная как ВалКли), то есть без отсечения нерепрезентативных соглашений.

Механизм расчета официального курса гривны к другим валютам остался без изменений.

Кроме официального курса гривны к доллару США, Национальный банк также осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривны к доллару США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 24 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2 644,9683 грн;

100 евро - 3 098,8449 грн;

10 российских рублей - 4,1854 грн.