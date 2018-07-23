10:15 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вошла в десятку стран, в которых легко вести корпоративный бизнес

Компания TMF Group в понедельник, 23 июля, опубликовала рейтинг юрисдикций, в которых корпорациям проще всего вести бизнес.

Украина вошла в десятку стран, в которых легко вести корпоративный бизнес

Украина в рейтинге заняла шестое место. Как сообщает ain.ua, на первых местах рейтинга The Compliance Complexity Index 2018 расположились Ирландия, Дания и Кюрасао.

При этом самыми сложными признаны ОАЭ, Катар и Китай.

Целиком топ-10 стран с самыми простыми юрисдикциями для крупного бизнеса выглядит так:

1. Ирландия

2. Дания

3. Кюрасао

4. Гондурас

5. Никарагуа

6. Украина

7. Люксембург

8. Марокко

9. Венгрия

10. Парагвай

Опрос содержал 52 вопроса, которые охватывали такие положения, как сложность открытия объекта в конкретной стране, требования к местному языку, сложность в достижении местной и международной прозрачности, а также требования к отчетности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства. Как сказано в данных Глобального индекса рабства, опубликованные на сайте организации в четверг, 19 июля, в Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Согласно данным из таблицы, приблизительная доля тех, кто живет в Украине в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000 человек.


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