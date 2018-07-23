19:50 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Одесская область завершила сбор пшеницы

По результатам нынешнего сбора урожая в Одесской области намолочено 2 млн тонн озимой пшеницы с 534 тыс. га при урожайности 3,8 т/га и 6,6 тыс. Яровой пшеницы при урожайности 3,0 т/га.

Одесская область завершила сбор пшеницы

По состоянию на 23 июля в Украине продолжается сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, которых намолочено 18,9 млн тонн с 6 млн га (62% к прогнозу). Средний показатель урожайности при этом составляет 3,17 т/га, сообщают в Минагрополитики.

В разрезе культур собрано:

озимой пшеницы - 14300000 тонн, при урожайности 3,39 т/га;
яровой пшеницы - 30 тыс. тонн, при урожайности 2,28 т / га;
озимого ячменя - 2900000 тонн, при урожайности 3,51 т / га;
ярового ячменя - 1100000 тонн, при урожайности 1,96 т / га;
гороха - 510 тыс. тонн, при урожайности 1,67 т / га.
Также уже собрано 60 тыс. Тонн ржи с 25 тыс. Га (17%) при урожайности 2,35 т / га и 13 тыс. Тонн овса с 8 тыс. Га (4,1%) до прогноза при урожайности 1,66 т / га.

Кроме того, намолочено 2300000 тонн озимого рапса с 878 тыс. Га (90%) при урожайности 2,57 т / га и 10,3 тыс. Тонн ярового рапса с 6 тыс. Га (11,3%) при урожайности 1,66 т / га.


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