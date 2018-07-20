08:33 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ оценивает рост ВВП Украины по второму кварталу в 3,2%

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале текущего года немного ускорился.

НБУ оценивает рост ВВП Украины по второму кварталу в 3,2%

 

В первом квартале ВВП составлял 3,1%, а во втором - 3,2%. Такую оценку в пятницу утром, 20 июля, обнародовал Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете вечером в четверг.

По оценкам НБУ, во втором квартале 2018 года темпы роста поддерживались, прежде всего, внутренним спросом как потребительским, так и инвестиционным.

Он указывает, что это происходило в условиях высоких деловых ожиданий предприятий и повышение доходов населения (в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов). Последнее поддерживало высокие темпы роста розничного товарооборота.

В НБУ также добавили, что во втором квартале сохранилось влияние базы сравнения, связанный с разрывом связей с неконтролируемыми территориями в этот период прошлого года. Как следствие, значительный вклад в рост экономической активности оказало увеличение объемов производства в энергетике и добывающей промышленности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в инфляционном отчете НБУ подтвердил также прогноз инфляции на текущий год на уровне 8,9%, но улучшил прогноз базовой инфляции до 7,1%.

Рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.


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