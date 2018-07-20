Накопительную пенсию с января 2019 года в Украине могут не ввести, - Минсоцполитики

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реформа на паузе: украинцев снова оставляют без накопительной пенсии".

Сообщается, что осенью 2017 года Кабинет министров Украины должен был создать правила работы накопительного уровня до первого июля текущего года. Соответствующий документ устанавливает, что с января 2019 года граждани украинского государства должны перечислять взносы на персональные накопительные счета.

Однако, из-за взрыва сроков принятия необходимых законопроектов, в Министерстве социальной политики не смогли оценить вероятность введения накопительного уровня с 2019 года.

В данное время представители Минсоцполитики отметили, что для этого необходимо определенное время.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям. Кроме того, в мобильных передвижных отделениях "Ощадбанка" можно проводить другие финансовые операции.