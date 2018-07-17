13:51 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оккупанты хотят наказывать крымских фермеров за неурожай

На территории временно оккупированного Крыма ученые предложили ввести административную ответственность за использование неадаптированных к местным почвам семян.

Оккупанты хотят наказывать крымских фермеров за неурожай

Об этом сообщает gazeta.ua.

Так, в случае неурожая компенсации получат только те аграрии, которые используют рекомендованные сорта знернових.

О такой инициативе сообщил и.о. директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

По его словам, фермеры завозят на полуостров не адаптированные семена из России, ведь там они дешевле. Однако в Крыму есть свои зоны, где наука знает, что сеять. Прислушиваясь к ученым, можно было бы увеличить урожаи, - отмечает Владимир Паштецкий.

Он добавил, что наличие подобного механизма позволило бы избежать потерь урожая, которые возникли в этом году.

Как сообщал "УРА-Информ", на временно оккупированной территории Крыма значительно уменьшилось количество растительности. Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира полуострова.


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