Оккупанты хотят наказывать крымских фермеров за неурожай

Об этом сообщает gazeta.ua.

Так, в случае неурожая компенсации получат только те аграрии, которые используют рекомендованные сорта знернових.

О такой инициативе сообщил и.о. директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

По его словам, фермеры завозят на полуостров не адаптированные семена из России, ведь там они дешевле. Однако в Крыму есть свои зоны, где наука знает, что сеять. Прислушиваясь к ученым, можно было бы увеличить урожаи, - отмечает Владимир Паштецкий.

Он добавил, что наличие подобного механизма позволило бы избежать потерь урожая, которые возникли в этом году.

Как сообщал "УРА-Информ", на временно оккупированной территории Крыма значительно уменьшилось количество растительности. Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира полуострова.