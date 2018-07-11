США продадут Великобритании и Дании ракет на 740 млн долларов

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

По предварительной информации, Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия. Сделка обойдется в 650 млн долларов. В частности, в соответствующую сумму включены расходы на поставку, техобслуживание, подготовка персонала.

Что касается Дании, то это государство планирует купить у США около 28 ракет того же класса за 90 млн долларов.

Стоит добавить, что боеприпасы предназначены для истребителей F-16 и F-35 датских ВВС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская космическая компания NASA запустило очередную ракету на орбиту Марса. Ракета успешно стартовала с площадки Atlas V United Launch Alliance на Марс. InSight.