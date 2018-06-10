Украина может получить транш от МВФ уже этой осенью

По его словам, сложность состоит в том, чтобы после согласования всех вопросов и принятия решения принять миссию Фонда и показать им выполненные на практике Киевом требования. Далее спецпредставитель МВФ отправляется в Вашингтон и готовит документы на заседание совета директоров. После следует процедура подготовки и перечисления средств, на что может уйти от 2 до 3 недель.

Таким образом, чисто для прохождения всех процедур потребуется около двух месяцев. Также Смолий отметил, что эксперты и специалисты МВФ проведут анализ законопроекта о Антикоррупционный суд на предмет соответствия договоренностям. Именно на основе их отчета и будет зависеть получение Украиной очередного транша.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года. Такие расчеты являются техническими. Также НБУ утверждает, что все условия для получения транша будут выполнены.