Египет планирует соорудить железную дорогу в обход Суэцкого канала

Об этом сообщает RailFreight.

Сооружение магистрали обойдется в 2,6 млрд евро. Первый этап проекта содержит план сооружения ж/д линии между средиземноморскими портами Александрия и Думьят, которые размещаются на севере страны на расстоянии 200 км друг от друга. Далее планируют соединить порт Думьят с портом Нувейба, прибрежным городом в восточной части Синайского полуострова. Дина этой ветки будет равняться 500 км. Поблизости от порта Нувейба будет сооружена крупная логистическая зона.

Железная дорога будут пользоваться грузовые и пассажирские перевозки. Перемещение грузов между двумя морями может производиться за три часа, что весомо быстрее, чем по Суэцкому каналу. Железная дорога будет применяться для транспортировки материалов, нужных для восстановления Ирака и Сирии.

Министерство транспорта Египта в данный момент осуществляет материальную и техническую оценку постройки. Планируется, что в июле будет оглашен тендер по выбору подрядчика.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава государства Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа.