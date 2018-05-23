"Укравтодор" утверждает четырехуровневое наблюдение за качеством дорог

Об этом сообщает председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак на заседании правительства.

По его словам, в данный момент занимаются исправлением ситуации с использованием современной техники. В 2017 году предприятию "Дорожный контроль качества" предоставили современную лабораторию с новым оборудованием, которое используют для проведения качественных проверок, особенно битумов.

Новак заявил, что в ходе масштабной проверки дорог было зафиксировано нарушения на 136 объектах из 487 проверенных. Проверялись все объекты государственных и местных дорог, которые сооружали в прошлом году.

Как заявил глава агентства, проверки выполнили 12 бригад на 90% всех объектов. Завершение всех запланированных проверок планируют до 1 июня 2018 года. На 136 были обнаружены недочеты, но на 80 из них нарушения уже устранили.

Он добавил, что обнаруженные неисправности на дорогах не были серьезными, в основном фиксировались трещины, шелушение... В 2017 году, больше всего было зафиксировано нарушений в Донецкой, Луганской, Николаевской областях. А лучший момент по выполнению работ обнаружен в Винницкой, Львовской, Одесской областях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в правительстве подготовили законопроект, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, которые выполняют ремонтно дорожные работы.