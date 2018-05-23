"Укравтодор" утверждает четырехуровневое наблюдение за качеством дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины утвердит четырехуровневый контроль за качеством строительства дорог. Уже определены области, где выявлено больше всего дефектов.
Об этом сообщает председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак на заседании правительства.
По его словам, в данный момент занимаются исправлением ситуации с использованием современной техники. В 2017 году предприятию "Дорожный контроль качества" предоставили современную лабораторию с новым оборудованием, которое используют для проведения качественных проверок, особенно битумов.
Новак заявил, что в ходе масштабной проверки дорог было зафиксировано нарушения на 136 объектах из 487 проверенных. Проверялись все объекты государственных и местных дорог, которые сооружали в прошлом году.
Как заявил глава агентства, проверки выполнили 12 бригад на 90% всех объектов. Завершение всех запланированных проверок планируют до 1 июня 2018 года. На 136 были обнаружены недочеты, но на 80 из них нарушения уже устранили.
Он добавил, что обнаруженные неисправности на дорогах не были серьезными, в основном фиксировались трещины, шелушение... В 2017 году, больше всего было зафиксировано нарушений в Донецкой, Луганской, Николаевской областях. А лучший момент по выполнению работ обнаружен в Винницкой, Львовской, Одесской областях.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в правительстве подготовили законопроект, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, которые выполняют ремонтно дорожные работы.
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