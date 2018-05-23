Льготникам нужно будет выплатить "Нафтогазу" уже 60 млрд грн долга

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Льготникам предоставляют газ от "Нафтогаза" в соответствии с положением о ПСО. В данный момент их задолженность равняется 60 млрд грн. Таким образом, долги снизились за неделю на один млрд грн.

В компании отметили, что задолженность газсбытов равняется 27,6 млрд грн, что означает сокращение на 490 млн грн за одну неделю.

"Киевэнерго" лидирует среди остальных предприятий по задолженности. Общий долг компании составляет 4,4 млрд грн, а столичная власть отказывается принимать на себя долги "Киевэнерго" при любых обстоятельствах

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантилеев призвал "Нафтогаз" заключить договор на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", указав на невозможность горячего водоснабжения микрорайонов, запитанных от котелен "Киевтеплоэнерго" без такого договора.